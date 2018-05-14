كوتينيو يتحسر على إهدار نادي برشلونة فرصة إنهاء الموسم دون هزيمة

أقر فيليب كوتينيو، لاعب وسط نادي برشلونة، بأن فريقه يشعر بالحسرة بعد الخسارة المدوية 5-4 أمام ليفانتي، يوم الأحد، والتي وضعت حدًا لمسيرة رائعة امتدت 43 مباراة دون هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وحصد برشلونة لقب الدوري قبل أسبوعين وفي الأسبوع الماضي أفلت من هزيمة بعدما صمد 45 دقيقة بعشرة لاعبين خلال التعادل 2-2 مع ريال مدريد ليصبح على بعد مباراتين من إنهاء الموسم دون هزيمة وهو ما لم يحققه أي فريق منذ ريال مدريد في 1932.

لكن آمال برشلونة انهارت في الجولة قبل الأخيرة في مفاجأة مدوية بمدينة بلنسية معقل ليفانتي، صاحب المركز 15، والذي قضى معظم فترات الموسم وهو يكافح لتجنب الهبوط.

وقال كوتينيو الذي سجل ثلاثية خلال الخسارة: “لا يوجد شعور جيد لأننا أردنا حقا إنهاء الموسم دون هزيمة.. خضنا مباراة صعبة أمام فريق متحمس للغاية وعندما تستقبل خمسة أهداف لا تستحق الفوز”.

وأضاف للصحفيين: “لم يكن يومًا جيدًا ونترك الملعب بمشاعر سيئة”.

وقرر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة هداف الدوري ليونيل ميسي وبدأ اللقاء دون ثنائي الدفاع الأساسي صمويل أومتيتي وجيرار بيكيه ودفع الثمن غاليا.

وسجل ليفانتي ثلاثة أهداف بعد الاستراحة ليتقدم 5-1 وأصبح أول فريق يهز شباك برشلونة بخماسية في مباراة بالدوري منذ 2003.

وتابع اللاعب البرازيلي: “كانت مباراة صعبة جدًا ومفتوحة وحاولنا تحقيق انتفاضة دون جدوى.. لكن 43 مباراة دون هزيمة يظل رقما تاريخيا ويجب أن نتطلع للأمام.

“بالطبع أردنا تحقيق اللقب أولاً وبعد ضمان التتويج أردنا إنهاء الموسم دون خسارة. عشنا يومًا صعبً ا لكن الأهم أننا فزنا بالدوري”.