ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2018‎

حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني، رغم عدم مشاركته في خسارة فريقه أمام ليفانتي بخمسة أهداف في الدوري الإسباني.

وأنهى ليفانتي السجل القياسي لبرشلونة الذي يشمل 37 مباراة دون خسارة في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بفوزه عليه وعلى نحو مفاجئ 5-4 اليوم الأحد مع إراحة الضيوف لليونيل ميسي.

تقدم ليفانتي 5-1 على نحو مفاجئ أذهل الجميع أمام الفائز بالثنائية المحلية عقب مرور 56 دقيقة.

وعلى الرغم من أن برشلونة عاد للتسجيل بواسطة فيليب كوتينيو ولويس سواريز فان البطل حُرم من فرصة إنهاء الموسم الحالي دون خسارة.

ميسي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 34 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بـ25 هدفًا، ولويس سواريز بالرصيد نفسه.