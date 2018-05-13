ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة نادي برشلونة أمام ليفانتي (صورة)

أنهى ليفانتي السجل القياسي لنادي برشلونة الذي يشمل 37 مباراة دون خسارة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بفوزه عليه وعلى نحو مفاجئ 5-4 اليوم الأحد مع إراحة الضيوف لليونيل ميسي.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة “90” في صدارة الدوري الإسباني بينما رفع ليفانتي رصيده لـ46 نقطة في المركز الـ15″.

وبذلك أوقف ليفانتي سلسلة عدم الهزيمة لبرشلونة التي وصلت إلى 43 مباراة على التوالي.

تقدم ليفانتي 5-1 على نحو مفاجئ أذهل الجميع أمام الفائز بالثنائية المحلية عقب مرور 56 دقيقة.

وعلى الرغم من أن برشلونة عاد للتسجيل بواسطة فيليب كوتينيو ولويس سواريز فان البطل حُرم من فرصة إنهاء الموسم الحالي دون خسارة.