ليفانتي يلدغ نادي برشلونة بخمسة أهداف ويحرمه من لقب “دوري اللا هزيمة” (فيديو)

ليفانتي يلدغ نادي برشلونة بخمسة أهداف ويحرمه من لقب “دوري اللا هزيمة” (فيديو)

المصدر: رويترز

أنهى ليفانتي السجل القياسي لنادي برشلونة الذي يشمل 37 مباراة دون خسارة في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بفوزه عليه وعلى نحو مفاجئ 5-4 اليوم الأحد مع إراحة الضيوف لليونيل ميسي.

تقدم ليفانتي 5-1 على نحو مفاجئ أذهل الجميع أمام الفائز بالثنائية المحلية عقب مرور 56 دقيقة.

وعلى الرغم من أن برشلونة عاد للتسجيل بواسطة فيليب كوتينيو ولويس سواريز فان البطل حُرم من فرصة إنهاء الموسم الحالي دون خسارة.

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