أهداف مباراة برشلونة وليفانتي.. خماسية لزملاء فهد المولد (فيديو)

فاجأ المهاجم الغاني إيمانويل بواتينغ برشلونة وسجل عليه الهدف الأول في المباراة التي جمعت برشلونة وليفانتي، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

وتبادل لاعبو ليفانتي الكرة بشكل منظم ثم مرّرها خوسي لويس موراليس إلى زميله بواتينغ، ليسجلها في مرمى الحارس الألماني مارك آلندري تير شتيغن في الدقيقة التاسعة.

وعاد بواتينغ ليسجل الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 31.

وتلاعب ساسا لوكيتش بلاعبي برشلونة ليمرر الكرة إلى بواتينغ الذي سجل هدفًا رائعًا.

ونجح فيليب كوتينيو في تقليص النتيجة إلى 2/1 بعدما سجل هدفًا من تسديدة في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني باغت ليفانتي برشلونة بالهدف الثالث الذي سجله بتسيدة رائعة بعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الأول.

ثم أتبعه بواتينغ بالهدف الثالث له والرابع لليفانتي بتسديدة على يمين الحارس الألماني تير شتيغن في الدقيقة 50.

واصل ليفانتي مفاجآته وسجل الهدف الخامس عبر إينيس بردهي في الدقيقة 56، رغم أن كوتينيو سجل الهدف الثاني لبرلشونة في الدقيقة 59.

وسجل كوتينيو الثالث له ولبرشلونة بتسديدة رائعة في الدقيقة 54.

وقلص لويس سواريز النتيجة إلى 5/4 في الدقيقة 71 بهدف من ركلة جزاء.

وضمن ليفانتي البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني، في حين أحرز برشلونة اللقب.

وشهدت قائمة ليفانتي تواجد النجم السعودي فهد المولد على مقاعد البدلاء.

ويسعى برشلونة إلى أن يكون أول فريق يحرز لقب الدوري الإسباني دون هزيمة.