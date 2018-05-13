تطور جديد في سعي نادي برشلونة للتعاقد مع غريزمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي برشلونة تتجه لتغيير سياستها في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وترددت تقارير أن أنخل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد وإدارة الفريق غاضبة من تفاوض برشلونة مع غريزمان، رغم أن اللاعب يمتد عقده حتى العام 2022.

وأوضحت صحيفة “سبورت” المقربة من إدارة برشلونة، أن إدارة الفريق الكتالوني لا تريد إفساد العلاقة الجيدة مع أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تتجه لدفع الشرط الجزائي في قيمة عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 100 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ 15 أو 20 مليون يورو.

وقال غريزمان البالغ من العمر 27 عامًا، قبل أسابيع، إنه يريد حسم مستقبله، قبل انطلاق كأس العالم، التي تنطلق يوم 14 يونيو المقبل في روسيا.

وسجل غريزمان 27 هدفًا وصنع 15 في 47 مباراة مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي.