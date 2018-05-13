هل يرحل أشرف حكيمي عن ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي؟

ألمح الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، مدافع ريال مدريد، لإمكانية رحيله عن الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال حكيمي عقب فوز فريقه على سيلتا فيغو، مساء السبت، بسداسية بيضاء سجل منها هدفًا، في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني: “لقد واصلت العمل والتحسن، وهذا كان هدفي هذا العام، الآن انعكس ذلك في آخر مباراة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم بين جماهيرنا”.

وأضاف: “إنني سعيد للغاية بهذا الفوز، وكذلك بالهدف الذي سجلته”.

وتابع اللاعب البالغ 19 عامًا: “لا أعلم شيئًا عن مستقبلي، تركيزي منصب على المباراتين المتبقيتين (أمام فياريال في آخر جولات الليغا، ثم أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا) بعدها سيكون هناك وقت ليقرر النادي وأنا والمدرب (الفرنسي زين الدين زيدان)”.

وأردف: “إنني ما زالت يافعًا، يجب أن أتعلم وأنا هنا للتحسن إلى جانب أفضل اللاعبين، لذلك أنا في ريال مدريد”.

وأبرز حكيمي أن الفوز بنتيجة عريضة أمام سيلتا فيغو أمس، يساعد في رفع الروح المعنوية للفريق قبل نهائي التشامبيونزليغ المقرر في الـ26 من مايو/آيار الجاري في كييف.

واختتم: “لدي رغبة كبيرة في اللعب في كل مرة يمنحني فيها المدرب الفرصة.. لقد تعاملت مع الأمر بحماسة شديدة وفوق كل شيء، بهدوء”.