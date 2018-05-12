أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. الملكي يضرب برباعية (فيديو)

سجل النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الأول لفريقه ريال مدريد في مرمى سيلتا فيغو، في الدقيقة 13 من زمن المباراة التي تقام بينهما على ملعب “سانتياغو برنابيو” في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 30.
جاء هدف بيل بعد انفراده بحارس مرمى سيلتا فيغو سيرجيو ألفاريز، وتسديده الكرة فى الشباك بشكل رائع.
وأضاف بيل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 30 من عمر المباراة.
الدوري الاسباني : #ريال_مدريد 1 × 0 #سيلتا_فيغو ، هدف بيل pic.twitter.com/n1vyaijdwJ
— اهداف كرة القدم (@grp_moosa23) May 12, 2018
وتمكن إيسكو من إضافة الهدف الثالث لريال مدريد فى الدقيقة 32، بتسديدة خيالية بباطن القدم، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس ألفاريز، لتصبح النتيجة 3 / 0 للفريق الملكي.
وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن بيل سجل 4 ثنائيات في الليجا بالموسم الحالي، أكثر من أي موسم سابق منذ انضمامه للملكي في صيف 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.
@HM1TV pic.twitter.com/VVgNhJiiDD
— . (@004421a) May 12, 2018
يذكر أن بعض التقارير الصحفية تتحدث حول إمكانية رحيل بيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.
الدوري الاسباني : #ريال_مدريد 3 × 0 #سيلتا_فيغو ، هدف ايسكو pic.twitter.com/rL4jGB3aUT
— اهداف كرة القدم (@grp_moosa23) May 12, 2018
وفي الدقيقة 52 سجل أشرف حكيمي الهدف الرابع للميرنغي.
@HM1TV pic.twitter.com/QaStuDC8x5
— . (@004421a) May 12, 2018
ودخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز الثالث عشر بـ 46 نقطة.