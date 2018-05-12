أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. الملكي يضرب برباعية (فيديو)

سجل النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الأول لفريقه ريال مدريد في مرمى سيلتا فيغو، في الدقيقة 13 من زمن المباراة التي تقام بينهما على ملعب “سانتياغو برنابيو” في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 30.

جاء هدف بيل بعد انفراده بحارس مرمى سيلتا فيغو سيرجيو ألفاريز، وتسديده الكرة فى الشباك بشكل رائع.

وأضاف بيل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وتمكن إيسكو من إضافة الهدف الثالث لريال مدريد فى الدقيقة 32، بتسديدة خيالية بباطن القدم، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس ألفاريز، لتصبح النتيجة 3 / 0 للفريق الملكي.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن بيل سجل 4 ثنائيات في الليجا بالموسم الحالي، أكثر من أي موسم سابق منذ انضمامه للملكي في صيف 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية تتحدث حول إمكانية رحيل بيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وفي الدقيقة 52 سجل أشرف حكيمي الهدف الرابع للميرنغي.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز الثالث عشر بـ 46 نقطة.