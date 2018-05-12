استبعاد ميسي من قائمة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

استبعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، من قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء هذا القرار من فالفيردي، لمنحه المزيد للراحة، رغم منافسته على جائزة الحذاء الذهبي، حيث يحتل البرغوث الصدارة برصيد 34 هدفًا، ويأتي خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 31 هدفًا.

وشهدت القائمة غياب الفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة في الركبة علمًا بأنه لم يشارك في المباراة الماضية ضد فياريال، بجانب أليكس فيدال بقرار فني، وسيرجي روبيرتو للإيقاف 4 مباريات بعد واقعة طرده أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى : تيرشتيغن، سيليسين.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، فيرمايلين، ياري مينا، جوردي ألبا، لوكاس ديني.

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا، دينيس سواريز، باولينيو، كوتينيو، أندريه غوميز.

الهجوم: باكو ألكاسير، ديمبلي، سواريز.