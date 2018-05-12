أنطوان غريزمان يغضب جماهير أتلتيكو مدريد بسبب حصانه

أثار أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد غضب جماهير النادي الإسباني؛ عندما مزح قائلًا إنه يشعر بالضغط عندما يكون مع جواده أكثر من تنفيذ ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وربطت تقارير صحفية بين المهاجم الفرنسي والانتقال إلى برشلونة بطل الليغا خلال الصيف الحالي، بينما كان يقصد غريزمان إهداره ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال 2016 أمام ريال مدريد.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا إلى مضمار سباقات الخيول في ليون لمشاهدة “الأميرة” فرسته وهي ترتدي القميص رقم 7 وتشارك في أولى سباقاتها، وحلت في المركز الثالث.

وقال غريزمان بعد السباق: “سعيد برؤيتها في المراكز الثلاثة الأولى، وأنا فخور بها للغاية. شعرت بالضغط بالطبع. كان هذا أسوأ من إهدار ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال”.

ورغم أن غريزمان كان يضحك وهو يتحدث عن مشاركة فرسته في سباقها الأول، إلا أن جماهير أتلتيكو مدريد ثارت غضبًا من هذا التصريح.

إذ قال أحد مشجعي الفريق: “غريزمان، التعريف المثالي للخاسر”، وكتب آخر: “هذا المهاجم “مهرج”.

وسجل الدولي الفرنسي 27 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم، لكن أتلتيكو مدريد كافح من أجل مواصلة مشواره في الليغا قبل أن يواجه مارسيليا، يوم الأربعاء المقبل، في ليون، في نهائي الدوري الأوروبي.

وتزعم تقارير صحفية في إسبانيا، أن غريزمان أخبر مدربه دييغو سيميوني أنه سينتقل إلى برشلونة، بينما اعترف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أنه التقى باللاعب في أكتوبر الماضي.