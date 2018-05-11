باريس سان جيرمان يلمح إلى بقاء نيمار (صورة)

ألمح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوة، إلى بقاء لاعبه البرازيلي نيمار الموسم المقبل، رغم تكهنات رحيله الصيف المقبل إلى ريال مدريد.

ونشر باريس سان جيرمان صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لنيمار بقميص الفريق الجديد للموسم المقبل 2018/2019.

ويبدو أن الصورة تعد مؤشرًا قويًا إلى بقاء اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا مع الفريق.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لكنه ارتبط باستمرار إلى الدوري الإسباني ولكن من بوابة ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ أواخر فبراير الماضي، لكنه عاد قبل أيام للمشاركة في احتفال الفريق بالفوز بلقب كأس فرنسا، عقب الفوز 2/0 على ليزيربيي الثلاثاء الماضي.