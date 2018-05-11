نيمار أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل إلى نادي ريال مدريد

علم باريس سان جيرمان بالخطة التي بدأها والد نيمار من أجل رحيل اللاعب عن النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخلت مرحلة الحسم ويدرك النادي الآن رغبة أغلى لاعب في العالم بالرحيل.

ولا يمنع استمرار عقد نيمار حتى 2022 مع سان جيرمان عدم رغبته في الرحيل، حيث طلب الجلوس والتفاوض مع مسؤولي النادي وقد أبلغ والده رئيس النادي ناصر الخليفي بهذه الرغبة قبل بضعة أيام.

ويدرك اللاعب البالغ من العمر 26 سنة أنه أخطأ بالانتقال إلى الدوري الفرنسي، كما أنه لم يتكيف مع زملائه في غرفة خلع الملابس، حيث لا توجد علاقة مع اللاعبين الأرجنتينيين بالفريق أو مع إدينسون كافاني.

وخلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس في السابع من ديسمبر/كانون الثاني 2017، أوضح نيمار لمديري ريال مدريد أنه سيكون مستعدًا للرحيل والانضمام للنادي الملكي.

في هذه المرحلة، أصبح الهدف الأساس لريال مدريد، حتى أن استراتيجية الصفقات في النادي بأكملها تعتمد على هذه الصفقة.

أمير قطر

ورغم ذلك إلا أن مفتاح مستقبله في يد تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر المالك الفعلي لباريس سان جيرمان، في ظل رغبة الأمير في الاحتفاظ باللاعب.

واستحوذ باريس سان جيرمان على اهتمام العالم الصيف الماضي بالتعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، وسيبدو ضعيفًا لو ترك نجمه الأول يرحل بعد عام واحد فقط.

بالطبع، سيكون المال عاملًا أيضًا، ويعلم ريال مدريد أنه لو حصل على الضوء الأخضر ستتكلف الصفقة من 260 مليون يورو إلى 300 مليون يورو أو ربما أكثر.

علاوة على ذلك، سيكون راتب اللاعب، الذي سيكون موضوعًا حساسًا بشكل خاص؛ نظرًا لأن من المتوقع أن يتفاوض كريستيانو رونالدو على زيادة راتبه في نهاية الموسم، بالإضافة إلى مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 40 مليون يورو من الأمور التي يجب توافرها أيضًا.