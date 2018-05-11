الاتحاد الإنجليزي يتهم تشيلسي بـ”الفشل في السيطرة على حسن سلوك لاعبيه”

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتهام لفريق تشيلسي؛ بعد أن أحاط لاعبوه ومدربوه بالحكم بعد نهاية الشوط الأول في التعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون في الدوري الممتاز يوم الأربعاء.

وكان سيزار ازبليكويتا وأنطونيو روديغر من بين من واجهوا الحكم لي ميسون الذي احتسب ركلة ركنية لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول، لكنه أنهاه قبل أن ينفذ ويليان اللعبة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم اتهام تشيلسي بالفشل في حفاظ لاعبيه أو مسؤوليه على حسن السلوك والنظام العام. الواقعة حدثت في نهاية الشوط الأول في مباراة هدرسفيلد تاون”.

ويملك الفريق اللندني حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم 15 مايو أيار الجاري للرد على الاتهام.

وسبق أن تعرض المدرب أنطونيو كونتي لغرامة ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10800 دولار) في وقت سابق من الموسم الحالي لمواجهة الحكم الرابع، ليطرده الحكم نيل سواربريك بعدها خلال الفوز 1-صفر على سوانزي سيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووجه التعادل ضربة قوية لآمال تشيلسي في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز الخامس، قبل خوض المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.