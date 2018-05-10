زيدان يرفض الانتقادات عقب هزيمة ريال مدريد أمام إشبيلية ويؤكد أنه صاحب القرار

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الانتقادات الموجهة إليه عقب الهزيمة من إشبيلية بهدفين لثلاثة في لقاء مؤجل بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفي تصريح صحفي، قال زيدان “هناك بعض الانتقادات حول التشكيلة، أود أن أؤكد أننا لم نأت لنخسر، لدي تشكيلة واسعة من اللاعبين لكننا خضنا العديد من المباريات والبعض يحتاج للراحة، أنا المدرب وأنا من يقرر”.

وأضاف “لا يهمني ما هو تفكير الناس، لا يمكن للاعبين المشاركة دومًا في المباريات”.

وأوضح “نحن محبطون، لكن هذا لن يؤثر على أي شيء، غدًا سنعود للعمل و هذا كل شيء”.

وتابع زيدان تصريحاته قائلًا “راموس قائدنا، دائمًا تحدث بعض الأمور عند مجيئنا لهنا، لم يؤد ركلة الجزاء بشكل جيد لكن هذه الأمور تحدث”.

وبهزيمة الأمس تجمد رصيد ريال مدريد عند 72 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 54 نقطة في المركز السابع.

وتوّج برشلونة بلقب الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة.