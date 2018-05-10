كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد يدخل مجال الإنتاج الدرامي عبر “فيسبوك”

دخل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد وقائد البرتغال أحد المشروعات الجديدة التي ستدر عليه ملايين الدولارات خلال المرحلة المقبلة.

فبعد استثماره في مشاريع تجارية بعيدًا عن كرة القدم مثل شراء سلسلة فنادق تحمل اسمه وخط أزياء سواء داخلية أو أحذية وقمصان يحمل اسمه أيضا، سيخوض “الدون” مجالًا جديدًا في بث مسلسلات درامية لها علاقة بكرة القدم عبر موقع “فيسبوك.

ووفقًا لصحيفة “هوليوود ريبورتر” سينتج رونالدو مسلسلًا ليس له عنوان بعد، عن قصة فريق كرة قدم نسائية في مدرسة ثانوية في شمال نيويورك.

وقال رونالدو “إنتاج هذا المسلسل في صورة المنتج المنفذ ستكون تجربة مدهشة، خاصة بالنظر إلى موهبة الناس الذين يعملون بجد لظهور هذا المسلسل”.

وأضاف أفضل لاعب في العالم خمس مرات “قصة حياتي لها العديد من أوجه التشابه مع رحلة صعود وهبوط الفتيات الموجودة في القصة. ورغم أن المسلسل الدرامي يدور حول كرة القدم إلا أنه يعلي قيمة العديد من القيم الأخلاقية مثل: الصداقة والأوقات الصعبة والعمل الجاد والتضامن وهذه هي طبيعة الحياة”.

وسيكتب ليز جارسيا وغوش هارتو هذا المسلسل وسيتم بثه عبر فيسبوك الذي يسعى ليكون منصة درامية مثل نيتفليكس وHBO في عرض منتجات الفيديو.

وغاب رونالدو البالغ عمره 33 عامًا عن خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرض اشبيلية بسبب الإصابة التي ستبعده أيضًا عن مباراة سيلتا فيغو يوم السبت المقبل إذ يركز على التعافي قبل مواجهة ليفربول في كييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.