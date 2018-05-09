دييغو كوستا يحذّر غريزمان من الرحيل عن أتلتيكو مدريد

حذّر دييغو كوستا زميله أنطوان غريزمان في حال رحيله من أتلتيكو مدريد بأنه لن يكون محظوظًا مثله ويعود مجددًا للفريق وذلك بعد زيادة التكهنات بشأن انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة الصيف الحالي.

وفتح أتلتيكو مدريد، الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي، النار على غريمه المحلي برشلونة وقال إنه “طفح الكيل” من سلوك بطل الليغا في مطاردة مهاجمه الفرنسي.

وذكرت تقارير أن غريزمان أحد نجوم أتلتيكو يبدو قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري في ظل رغبة النادي الكتالوني في دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو (118.64 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يوم الإثنين الماضي إنه تحدث إلى وكيل أعمال غريزمان بينما قال لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني لمحطة إذاعية في أوروغواي إن التعاقد مع غريزمان لن يتسبب في رحيل أي لاعب آخر.

وقال كوستا يوم الأربعاء “غريزمان كبير وناضج بما يكفي ليعرف ماذا يفعل. شعوره بأهميته أمر حيوي وأساسي ونحن نريده معنا. سواء كان يجب عليه الرحيل أو لا، عليه أن يقرر ذلك. أنا سعيد للغاية به. الآن يجب عليه التفكير في الفوز بلقب الدوري الأوروبي لأنه يريد أن يصنع التاريخ”.

وأضاف كوستا الذي رحل إلى تشيلسي قبل العودة مجددًا الشتاء الماضي إلى أتلتيكو “غادرت وأنا سعيد، اكتسبت أشياء وخضت تجربة جديدة. قررت مع عائلتي العودة لكني لن أقول له ما يجب أن يفعله. إنه يعرف أن المشجعين يحبونه. كان من حسن حظي أن أعود لكنه يدرك أنه لو غادر لن يعود، لذا عليه أن يفكر في الأمر جيدًا”.

ويواجه أتلتيكو صاحب المركز الثاني في الليغا فريق مرسيليا الفرنسي في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب ليون الأسبوع المقبل.