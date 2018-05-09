أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. الملكي يتجرع مرارة الهزيمة السادسة في الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى نادي ريال مدريد، الهزيمة السادسة في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بخسارته أمام مضيفه إشبيلية بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

فاجأ إشبيلية نظيره الملكي بإنهائه الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي الجنسية ذو الأصول التونسية وسام بن يدر والمكسيكي ميغيل لايون في الدقيقتين 26 و45.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الدقيقة 58 أضاع سيرخيو راموس ركلة جزاء لريال مدريد.

وأضاف إشبيلية الهدف الثالث بالنيران الصديقة عبر راموس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

وردّ على إثرها ريال مدريد بهدفين عن طريق بورخا مايورال وراموس من ركلة جزاء في الدقيقتين 87 و95.

بذلك، تجمد رصيد ريال مدريد عند 72 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 54 نقطة في المركز السابع.

وتوّج برشلونة بلقب الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة.