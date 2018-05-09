ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يحلق في الصدارة (صورة)

حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد إحرازه هدفًا في مرمى فياريال، خلال فريقه أمام فياريال التي شهدت فوز الفريق الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وارتفع رصيد ميسي إلى 34 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بـ25 هدفًا، وفي المركز الثالث جاء لويس سواريز بـ24 هدفًا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة الفائز بلقب الموسم الحالي إلى 90 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ويتفوق برشلونة على ريال مدريد بفارق 18 نقطة الذي ظل في المركز الثالث بعد خسارته أمام إشبيلية.