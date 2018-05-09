نيمار يثير التكهنات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد مجددًا

أثار نيمار جونيور، الجدل مجددًا بشأن انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل عبر حسابه الرسمي على تويتر رغم عودته قبل أيام إلى فريقه باريس سان جيرمان لاستئناف تعافيه من الإصابة بقيادة الفريق الطبي للنادي الباريسي.

ويتردد منذ فترة أن النادي الملكي يرغب في ضم نيمار كما أن الدولي البرازيلي يريد العودة إلى الليغا عبر بوابة ريال مدريد من أجل اللعب إلى جوار كريستيانو رونالدو.

ويواصل نيمار البالغ عمره 26 عامًا التعافي من إصابته ويتوقع العودة للمران قبل شهر بالضبط من خوض المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات مباراته الأولى في النهائيات ضد سويسرا في 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وعاد نيمار الأسبوع الحالي إلى باريس وبدأ في التدريبات تحت إشراف الفريق الطبي بالنادي الفرنسي على أمل خوض آخر مباريات الفريق هذا الموسم.

وباتت أحدث إشارة يبعث بها نيمار إلى النادي الملكي متابعته للقائد سيرجيو راموس على تويتر، في ما فسره الكثيرون إلى تجديد رغبة اللاعب في الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (275 مليون دولار) الصيف المقبل ليصبح أغلى لاعب في العالم لكن بعد الخروج المبكر للنادي الفرنسي من دوري الأبطال على يد ريال مدريد في دور الستة عشر وخلافه مع إدينسون كافاني بات يفكر في الرحيل إلى مدريد.

وحث فلورنتينو بيريز رئيس رئيس مدريد نيمار للانتقال للنادي الملكي “حتى يصبح أفضل لاعب في العالم” خلفًا لرونالدو وليونيل ميسي.