إيقاف سيرجي روبيرتو لاعب نادي برشلونة 4 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إيقاف سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، 4 مباريات رسميًا، بعدما تعرض للطرد في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

واعتدى روبيرتو دون كرة، على مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، في الدقيقة 44، ما دفع الحكم أليخاندرو هيرنانديز إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.. ويمكن للاعب الاستئناف لتقليص العقوبة.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني غياب اللاعب لأربع مباريات وفقا للمادة الخاصة بعقوبات اللاعبين.

وتشير المادة إلى فرض عقوبة أربع مباريات على اللاعب الذي يعتدي على آخر دون تسبب في إصابته.

وبالتالي أصبح من المؤكد غياب روبيرتو عن باقي مباريات برشلونة الثلاثة في الدوري الإسباني بالإضافة إلى ذهاب السوبر أمام إشبيلية.

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق فياريال ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 34 من مسابقة الدوري.