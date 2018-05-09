أتلتيكو مدريد يفتح النار على نادي برشلونة بسبب مطاردة غريزمان

فتح أتلتيكو مدريد، الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، النار على غريمه المحلي نادي برشلونة، أمس الثلاثاء، وقال إنه “طفح الكيل” من سلوك بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مطاردة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان.

وذكرت تقارير أن غريزمان أحد نجوم أتلتيكو يبدو قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري في ظل رغبة النادي الكتالوني في دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو (118.64 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يوم الاثنين، إنه تحدث إلى وكيل أعمال غريزمان بينما قال لويس سواريز، مهاجم الفريق الكتالوني، لمحطة إذاعية في أوروغواي إن التعاقد مع غريزمان لن يتسبب في رحيل أي لاعب آخر.

وقال ميجيل أنخيل جيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو، في بيان بموقع النادي “طفح الكيل من سلوك برشلونة”.

وأضاف، أن الحديث “عن مستقبل لاعب يرتبط بعقد حالي قبل أيام من خوض نهائي أوروبي هو افتقار للاحترام نحو أتلتيكو مدريد ومشجعيه”.

وأكد مارين أن أتلتيكو، صاحب المركز الثاني في الدوري، والذي يواجه أولمبيك مرسيليا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الـ16 من مايو/ أيار، أبلغ برشلونة منذ عدة أشهر أن غريزمان ليس للبيع ورفض التفاوض.

وأضاف مارين: “أبلغته (بارتوميو) أن سلوكه لا يتناسب مع نزاهة المنافسة خاصة أننا كنا نتنافس على اللقب وكان برشلونة يطارد باستمرار أحد أهم لاعبي تشكيلتنا”.

بينما أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة في حاجة لجمع مبلغ الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو لضم غريزمان من خلال بيع عهدة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتاج حامل ثنائية لقبي الدوري والكأس أيضًا للتخلص من رواتب عدة لاعبين لكون التقارير المالية تؤكد وصوله للحد الذي يفرضه قانون اللعب المالي النظيف فيما يخص أجور لاعبيه وطاقمه التقني والإداري.

وأصبح مصير عدة لاعبين معلقًا بصفقة النجم الفرنسي، إذ من المحتمل بيع كلّ من البرتغالي أندريه غوميز والإسباني أليكس فيدال والمهاجم باكو ألكاسير والفرنسي لوكاس دين والمعارين جيرارد دولوفيو والبرازيلي رافينيا.

ويبقى البرتغالي غوميز صاحب النصيب الأوفر لجلب مبالغ مالية لبرشلونة، إذ تستعد فرق في إنجلترا ويوفنتوس الإيطالي وميلان للتنافس على ضمه ومن المحتمل أن يتجاوز ثمنه 35 مليون يورو.

وبإمكان إدارة الفريق حال تسويق لاعبيها بشكل جيد أن تجمع أكثر من 100 مليون يورو من اللاعبين الستة وتوفر أيضًا رواتبهم السنوية لمنح غريزمان راتبًا مهمًا قد يقارب 20 مليون يورو.

من جهة أخرى، يستعد إيرنيستو فالفيردي لمنح الفرصة لعدة لاعبين في اللقاءات الأخيرة ومن بينهم الحارس الهولندي غاسبير سيليسن والمدافعان لوكاس دين وتوماس فيرمايلين والبرتغالي أندريه غوميز والمهاجم باكو ألكاسير.

وما زال أمام برشلونة لقاءات فياريال وليفانتي وريال سوسيداد في الدوري الإسباني وحسم اللقب مبكرًا ويلعب فقط من أجل إنجاز تاريخي بعدم الخسارة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى خلال موسم واحد.