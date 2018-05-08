مورينيو يسعى إلى تفادي السجن في إسبانيا

توصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى اتفاق شفهي مع النيابة الإسبانية، أقر فيه بذنبه في ارتكاب تهمتين ضد مصلحة الضرائب، وتعهد فيه بسداد غرامة بقيمة 800 ألف يورو لتجنب عقوبة السجن.

وقالت مصادر من النيابة إن دفاع المدرب أرسل خطابًا للسلطات منذ عدة أيام، اقترح خلاله شروط هذا الاتفاق الذي نشرته اليوم صحيفة الموندو.

ويحقق القضاء في إذا ما كان مدرب مانشستر يونايتد الحالي قد تلاعب بتقاريره الضريبية، وبالأخص تلك المتعلقة في حقوق صورته حينما كان مدربًا لريال مدريد.

وأشارت الموندو إلى أن مورينيو توصل إلى اتفاق لفظي مع النيابة، من المتوقع التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه مصلحة الضرائب حتى الآن.