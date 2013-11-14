راموس يتزوج صديقته الصيف المقبل

على الرغم من تجنبه الظهور عبر وسائل الإعلام برفقة صديقته بيلار روبيو الإعلامية الإسبانية المعروفة، وعلى الرغم من التحفظ الكبير الذي يبديه نجم دفاع ريال مدريد والمنتخب الإسباني في التطرق إلى حياته الخاصة.

إلا أن ذلك لم يمنع تسريب الكثير من كواليس وأسرار صخرة دفاع الريال وعلاقته العاطفية مع بيلار، حيث تتبع الصحافة كل خطواتهما.

وفي آخر التقارير رجحت وسائل إعلام أن يكون زواج راموس قريبا، مؤكدة أنه قد لا يتعدى الصيف المقبل كأقصى تقدير، حيث من المرجح أن يكون اللاعب قد فكر في الزواج بعد كأس العالم بالبرازيل، خاصة في حال ما إذا حافظ المنتخب الإسباني على لقبه، ما سيجعل راموس يضرب عصفورين بحجر واحد ويجعل الفرحة فرحتين.