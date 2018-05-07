مباراة برشلونة وريال مدريد.. راموس: ميسي وضع ضغطًا على حكم الكلاسيكو

قال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إن ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، وضع ضغطًا على الحكم بين شوطي مباراة القمة المثيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.

وطُرد سيرجي روبرتو، مدافع برشلونة، ببطاقة حمراء مباشرة في نهاية الشوط الأول بعد احتكاك مع مارسيلو؛ وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الكتالوني والجماهير بعدما أفلت قبلها بلحظات غاريث بيل مهاجم ريال دون عقاب عقب مخالفة عنيفة ضد صمويل أومتيتي.

وحرم مهاجم منتخب ويلز بعد ذلك برشلونة من الفوز حين سجل هدف التعادل الرائع قرب النهاية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأدت المشاحنات المستمرة داخل الملعب لأن يشهر الحكم أليخاندرو هرنانديز البطاقة الصفراء ثماني مرات بينها إنذاران لراموس ولويس سواريز، مهاجم برشلونة.

وأبلغ راموس الصحفيين: “ميسي وضعه تحت ضغط في النفق (المؤدي لغرفة الملابس)، لا أدري إن كانت هناك كاميرات، ربما تسبب في قيامه بالتحكيم بشكل مختلف في الشوط الثاني”.

وأضاف: “قال له كل شيء. إنها كرة قدم ويجب أن يبقى كل شيء في الملعب”.

كما قال راموس، إنه اعتقد أن سواريز كان يبالغ في ادعاء الإصابة عندما سقط مهاجم أوروغواي بعد احتكاك مع مدافع ريال. ولم يُخرج ريال الكرة من الملعب وقتها وهو ما أغضب لاعبي برشلونة.

وتابع راموس: “عندما يسقط منافس على الأرض وتعتقد أن الأمر خطير فإنك تقوم بإخراج الكرة بشكل طبيعي من اللعب. لكني أعرفه جيدًا وأعرف من هو.

“أحترم برشلونة دائمًا لكن في هذه اللعبة اعتقدت أن إخراج الكرة من الملعب ليس ضروريًا”.

وألغي هدف سجله سواريز بداعي التسلل، بينما حرم الحكم ريال من ركلة جزاء قرب النهاية عندما تعرّض مارسيلو لإعاقة داخل المنطقة من جانب جوردي ألبا.

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال، الذي لم يتحدث عن أداء الحكم “شاهدنا مباراة كرة قدم رائعة ولا أستطيع أن أقول إن كان التعادل عادلًا أو لا.

“من كانوا في الاستاد شعروا بالسعادة. شهدت المباراة القليل من كل شيء وأتخيل أنها كانت صعبة للغاية على الحكم”.