ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل نادي برشلونة وريال مدريد وهزيمة أتلتيكو (صورة)

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، اليوم الأحد، كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) في ليلة وداع أندريس انييستا قائد الفريق الكتالوني الملقب بـ”الرسام”.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، وظل محتفظًا بسجله خاليًا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، متفوقًا بفارق 15 نقطة على الريال، الذي ظل في المركز الثالث.

وبادر المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، فيما أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل سريعًا للريال في الدقيقة 15، قبل أن يتم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وأعاد ميسي التقدم للفريق الكاتالوني مجددًا، بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52، لينهي صيامه التهديفي في مرمى الريال على ملعب “كامب نو” بمباريات الدوري، الذي استمر أكثر من 5 أعوام ونصف العام

وتعادل النجم الويلزي غاريث بيل التعادل للريال في الدقيقة 72، ليواصل هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وبتعادل اليوم، حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي لـ”الليغا”.

من جهة أخرى ألحق إسبانيول الخسارة الخامسة بمضيفه أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 0-2، اليوم الأحد، في الجولة 36 للمسابقة.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 75 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد إسبانيول، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الـ3 الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز 15.