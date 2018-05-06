مباراة برشلونة وريال مدريد.. الحكم يطرد سيرجي روبيرتو (فيديو)

طرد الحكم أليخاندرو خوسي هيرنانديز اللاعب سيرجي روبيرتو لاعب نادي برشلونة، في مباراته أمام ريال مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وكشفت الكاميرا تهجم روبيرتو على المدافع البرازيلي مارسيلو، دون كرة في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، ليطرده الحكم مباشرة بالبطاقة الحمراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، إذ تقدم لويس سواريز في الدقيقة العاشرة، وتعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15.

وشهد الشوط الأول 6 بطاقات، بينهما واحدة حمراء، إذ نال ناتشو ورافائيل فاران وسيرجيو راموس البطاقة الصفراء من جانب ريال مدريد، وحصل كذلك ليونيل ميسي ولويس سواريز على البطاقة الصفراء من برشلونة، وخرج بروبيرتو بالبطاقة الحمراء.