أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد.. لويس سواريز يزور الشباك ورونالدو يتعادل (فيديو)

سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أول أهداف مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وتلقّى سواريز كرة عرضية من سيرجي روبيرتو ليسكنها شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الدقيقة العاشرة، وتعادل رونالدو في الدقيقة 15.

وكان برشلونة قد ضمن اللقب، في حين يقبع ريال مدريد في المركز الثالث.

ورفض ريال مدريد الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة كما جرت العادة في إسبانيا.