أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد.. لويس سواريز يزور الشباك ورونالدو يتعادل (فيديو)

سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أول أهداف مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.
وتلقّى سواريز كرة عرضية من سيرجي روبيرتو ليسكنها شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الدقيقة العاشرة، وتعادل رونالدو في الدقيقة 15.
وكان برشلونة قد ضمن اللقب، في حين يقبع ريال مدريد في المركز الثالث.
ورفض ريال مدريد الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة كما جرت العادة في إسبانيا.
#برشلونه_ريال_مدريد
لويس سواريز يسجل الأول لبرشلونة ⚽ pic.twitter.com/e1KV1VEo8i
— عليⓂ (@1aborawad) May 6, 2018
برشلونة 1 ✖ 1 ريال مدريد : هدف ريال مدريد الاول و التعادل كريستيانو رونالدو HD
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#برشلونه_ريال_مدريد pic.twitter.com/DvEl9HUdIl
— WC18HD (@WC18lHD) May 6, 2018
شتيغن @mterstegen1 يوقف كرة #رونالدو الخطيرة! #ElClasico pic.twitter.com/Lrizu42JoE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 6, 2018