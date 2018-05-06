مباراة برشلونة ضد الريال.. 5 أمور تحافظ للكلاسيكو على بريقه

يظل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد محتفظاً ببريقه المعتاد، وهو ما قد يشكك به البعض بعد أن حسم البارسا لقب الدوري الإسباني، بينما اكتفى الريال بالمنافسة الأوروبية والتأهل لنهائي دوري الأبطال.

ورغم كل هذه الأمور إلا أن مباراة الكلاسيكو، مساء اليوم الأحد، بين عملاقي الساحرة المستديرة على ملعب “كامب نو” في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني ما زالت تحتفظ ببريق المواجهة النارية بين الفريقين.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأمور التي تزيد من إثارة وندية مباراة الكلاسيكو.

دوري اللا هزيمة

يبحث ريال مدريد عن إفساد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني دون هزيمة؛ ما سيحتم على الريال إسقاط البارسا في عقر داره.

ووصل برشلونة للمباراة رقم 36 على التوالى فى الدوري الإسبانى دون تلقي أي هزيمة، نجح خلالها فى تحقيق 30 فوزًا بالإضافة إلى 6 تعادلات، وهو أفضل الأرقام فى تاريخه متفوقًا على موسم 2010/2011 تحت قيادة مدربه الأسبق بيب غوارديولا على مدار31 مباراة.

وحال عبور برشلونة مباراة الكلاسيكو ثم لقاء الجولة قبل الأخيرة سيصل للرقم القياسي بالليغا في تجنب الهزيمة والمسجل باسم ريال سوسيداد برصيد 38 مباراة.

وحسم ريال مدريد لقب الليغا من قبل دون هزيمة موسم 1931 – 1932 كما فاز أيضاً أتلتيك بلباو في موسم 1929 – 1930.

إسقاط زيدان

يسعى برشلونة للفوز على المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي يقود الريال للمرة السابعة في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد 3 مرات وخسر مرتين من بينها المباراة الماضية وتعادل الفريقان مرة وحيدة فقط.. واللافت أن زيدان لم يخسر على ملعب “كامب نو”.

جدل الممر الشرفي

أثير جدل واسع حول الممر الشرفي في مباراة الكلاسيكو بعدما رفض ريال مدريد بشكل قاطع مسألة الوقوف في ممر شرفي للاعبي برشلونة.

وأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن برشلونة لم يقم بممر شرفي في الموسم الماضي وهو ما يجعل لاعبي الريال يكررون الموقف نفسه؛ ما جعل المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يؤكد أن الممر الشرفي لن يمنح فريقه بطولة موضحاً أنه قد يكون أمراً مهيناً في ظل المنافسة مع ريال مدريد.

ضربة معنوية

يسعى كل فريق لتوجيه ضربة معنوية للآخر، فالريال حال فوزه على برشلونة يتحفز لإفساد أفراح التتويج بالليغا للبارسا.

ويأمل برشلونة التأكيد بشكل كبير على تفوقه هذا الموسم وانتفاضته بعد أن تلقى البارسا هزيمتين مريرتين في بطولة السوبر الإسباني مطلع الموسم.

صراع ميسي ورونالدو

يبدو هناك صراع مستمر ودائم بين الثنائي المتميز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وينفرد ميسي بصدارة هدافي الكلاسيكو برصيد 25 هدفاً بفارق 8 أهداف عن كريستيانو رونالدو الذي سجل 17 هدفاً ويسعى الدون لتجاوز رقم أسطورة ريال مدريد ألفريد دي ستيفانو الذي أحرز 18 هدفاً.