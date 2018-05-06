مباراة برشلونة ضد الريال.. البلوغرانا يريد الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مواجهة الملكي

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن فريقه لا يزال يريد الفوز على ريال مدريد في مباراة قمة، اليوم الأحد، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي، يوم السبت: “مباراة القمة تظل في نهاية المطاف مهمة في الموسم.

“لحسن حظنا نحن أبطال الدوري الآن. بالتأكيد نريد الفوز بصرف النظر عن الترتيب وكذلك المنافس بالنظر إلى الوضع والتنافس بيننا.

“سيحضرون إلى هنا من أجل إنهاء سجلنا الخالي من الهزائم وأتمنى أن تكون مباراة جيدة”.

وحسم برشلونة لقب الدوري بفوزه 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا، يوم الأحد الماضي، ما يعني أن نتيجة مواجهته ضد ريال مدريد صاحب المركز الثالث في استاد نو كامب لن تكون لها قيمة سوى الفخر.

وأضاف فالفيردي: “أتمنى أن تكون كل مواجهات القمة بهذا الشكل لأننا توجنا بالفعل.

“ربما كان المتابعون سيتطلعون للمباراة باهتمام أكبر لو كان الفارق نقطة واحدة وهناك المزيد من الإثارة لكني سعيد بالوضع الحالي قبل مباراة اليوم”.

وقلل مدرب برشلونة من أهمية قرار ريال مدريد بعدم إقامة ممر شرفي للنادي القطالوني قبل المباراة وهو إجراء تقليدي في إسبانيا.

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي: “مع كامل الاحترام لن نقيم لهم ممرًا شرفيًا لأنهم لم يفعلوا ذلك لنا” في إشارة إلى قرار برشلونة بعدم إقامة ممر شرفي لريال في مباراة الفريقين في 23 ديسمبر كانون الأول عقب الفوز بكأس العالم للأندية العام الماضي.

وقال فالفيردي: “تحدثنا كثيرًا في هذا الأمر. لا يحظى بأي أهمية وأنا أثق في ذلك.

“ليس لدي أي شك في أننا سنرى أفضل تشكيلتين متاحتين لتمثيل برشلونة وريال مدريد”.

وستكون مباراة اليوم الأخيرة لأندريس إنييستا، قائد برشلونة، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بعدما أكد رحيله بنهاية الموسم.

وشدد فالفيردي: “أدرك أن الناس تتحدث عن هذا لأن مباراة اليوم مهمة للغاية لكنها ليست الأخيرة. ستتبقى له ثلاث مباريات معنا والمباراة الأهم ستكون الأخيرة التي سيخوضها”.

إلى ذلك، قرر المدير الفني لبرشلونة، وضع القائد أندريس إنييستا في التشكيلة التي ستواجه ريال مدريد في آخر كلاسيكو للدولي الإسباني قبل انتقاله للعب في الدوري الصيني.

وسيخوض إنييستا الذي أعلن رحيله عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم مباراته الأخيرة أمام ريال مدريد، يوم الأحد، رغم غيابه عن التدريبات الأخيرة بسبب مشكلة في ربلة الساق لكنه سيكون جاهزًا أمام النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يكمل إنييستا انتقاله إلى تشونغكينغ ليفان الصيني بنهاية الموسم لكنه لم يؤكد بعد خطوته المقبلة رسميًا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني خلال رحلته الطويلة مع برشلونة ، فضلاً عن ستة ألقاب لكأس ملك إسبانيا وأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا.