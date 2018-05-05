لويس سواريز يُلمح إلى إتمام صفقة غريزمان

ألمح لويس سواريز مهاجم برشلونة إلى اتفاق بين النادي الكتالوني وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، لكنه حذّر الدولي الفرنسي في الوقت ذاته من أنه لن يصبح بديلًا له.

وقال مهاجم أوروغواي إلى محطة “رينكون” الإذاعية: “نشعر بالفخر بتعاقد النادي مع هذه النوعية من اللاعبين مثل أنطوان و(عثمان) ديمبلي و (فيليب) كوتينهو. فهو (غريزمان) لاعب سيأتي بمبلغ ضخم، وسيلعب لسنوات طويلة ويقاتل دائمًا”.

وأضاف: “لن يأتي ليحل محل أي شخص، لكنه يطمح للفوز بألقاب كبيرة. سنرحب به جميًعا”.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان 88 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو)، ويزعم برشلونة أنه وافق بالفعل على دفع هذا المبلغ للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ويسعى النادي الكتالوني بطل الثنائية المحلية هذا الموسم، لسد الفراغ الذي تركه رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل رقم قياسي عالمي يبلغ 198 مليون جنيه إسترليني، الصيف الماضي، ليصبح الرجل الأول في النادي الفرنسي، وليس ظلًا لليونيل ميسي.

وأوضح سواريز، البالغ من العمر 31 عامًا: “رحيل نيمار مؤلم. كنا أصدقاء، لقد اتخذ القرار بكل مسؤولية، لكننا كنا على عِلم بأن رحيله سيؤثر على الفريق. لا أعتقد أنه رحل من أجل المال، لكن سعيًا خلف أهداف يريد تحقيقها في باريس”.

وحول صداقته بليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، قال سواريز: “أنا لا أراه ليو ميسي، ولكن كإنسان. أطفالنا أصدقاء وزوجاتنا أيضًا. من الصعب في كرة القدم العثور على صديق، خاصة حينما يكون في نفس مركزك؛ بسبب الشعور بالذات والغرور”.

“لكن مع ليو الأمور تسير بشكل مختلف، لقد ساعدني في الحصول على الحذاء الذهبي لأفضل هداف، والآن سأفعل ما بوسعي من أجله”.