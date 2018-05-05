نيمار يكشف مجددًا رغبته في اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو

كشف النجم البرازيلي نيمار، مجددًا، رغبته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب نيمار البالغ من العمر 26 عامًا ضد رونالدو 3 مواسم، عندما كان لاعبًا في برشلونة، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن نيمار يريد اللعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد، ويعتبر ذلك تحديًا جديدًا بالنسبة له، وإضافة كبيرة لمسيرته المهنية، بعد أن لعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرتبط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد بعد أشهر من رحيله إلى باريس سان جيرمان، كما يرتبط بعلاقة ودية مع رونالدو، وسبق أن تحادثا عبر تطبيق “واتس أب” خاصة أنهما يتحدثان لغة واحدة.

وأشارت الصحيفة المقرّبة من أسوار ريال مدريد إلى أن نيمار نقل رغبته بشكل غير مباشر لإدارة الفريق الملكي، من أجل التحرك لضمه.

لكن “ماركا” أوضحت أن انضمام نيمار إلى ريال مدريد لن يكون سهلًا من الناحية الاقتصادية، إذ إن التعاقد معه سيكلف مبلغًا قد يتجاوز 300 مليون يورو، خاصة أن ريال مدريد مطالب بتحسين العقد الحالي لرونالدو، وزيادة راتبه السنوي بشكل كبير، وهو ما يؤثر على المستوى الاقتصادي للفريق الملكي.

وعاد نيمار، أمس الجمعة، إلى باريس بعد تعافيه من جراحة في مشط قدمه أبعدته عن الملاعب منذ فبراير الماضي.

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي للنادي الفرنسي إن أغلى لاعب في العالم سيبدأ تدريبات بدنية، وقد يشارك في آخر مباريات الموسم في 19 مايو الحالي.