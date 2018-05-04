إيقاف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أربع مباريات لـ”سوء السلوك”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة إيقاف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أربع مباريات بداعي إهانة الحكم بعد أن فقد أعصابه خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام آرسنال الأسبوع الماضي.

وقضى سيميوني بالفعل مباراة من هذه العقوبة بعدما شاهد من المدرجات أمس الخميس فوز فريقه على آرسنال 1-صفر إيابًا ليتأهل إلى النهائي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه عاقب سيميوني أيضًا بغرامة عشرة آلاف يورو (11942 دولارًا).

كما عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي النادي الإسباني بغرامة عشرة آلاف يورو بعدما ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب، وسيغيب سيميوني عن النهائي أمام أولمبيك مرسيليا في 16 مايو/ أيار.