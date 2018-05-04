رئيس أتلتيكو مدريد يصدم نادي برشلونة بشأن غريزمان

قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إنه يتوقع استمرار المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع الفريق الموسم المقبل.

ونقلت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، عن سيريزو قوله: “أعتقد أن غريزمان سيكون الموسم المقبل هنا في أتلتيكو مدريد”.

وتتردد تقارير عن اقتراب غريزمان من الانتقال إلى برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت التقارير، أن برشلونة قد يدفع قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 100 مليون يورو، علمًا أن عقد اللاعب الفرنسي يمتد حتى العام 2022.

من ناحية أخرى، أشاد سيريزو بما حققه فريقه خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه ليس من السهل التواجد في 6 نهائيات أوروبية خلال 9 مواسم.

وانتقل غريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، مقابل 30 مليون يورو، وسجل للفريق 110 أهداف في 206 مباريات، بينها 27 هدفًا في 46 مباراة، الموسم الحالي.