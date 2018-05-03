زيدان يطلب التعاقد مع جواو كونسيلو ظهير فالنسيا لفقدانه “الثقة” في أشرف حكيمي

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة فالنسيا، من أجل الاستفادة من خدمات ظهيره الأيمن، جواو كونسيلو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تواضع مستوى المغربي أشرف حكيمي.

وذكرت صحيفة ” لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، فقد الثقة، في حكيمي، الذي منحه فرصة تعويض الظهير الأساسي للفريق، داني كارفخال، قبل أن يقرر عدم الاعتماد عليه، في المباريات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة، أن زيدان، قرر عدم الاعتماد على اللاعب المغربي، في المباريات المقبلة للفريق، خاصة الحاسمة منها، بعد أن فشل في إثبات نفسه، وتعويض الفراغ الذي تحدثه الغيابات المتكررة لكارفخال، بسبب الإصابة.

واضطر مدرب النادي الملكي، إلى إقحام لوكاس فاسكيز، في مركز الظهير الأيمن خلال المباراة الأخيرة، أمام بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الأوربية، بعد غياب كارفخال، وقرر عدم الاعتماد على حكيمي.

نادي العاصمة الإسباني، بات جاهزًا لدفع مبلغ 35 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب البرتغالي جواو كونسيلو، المعار حاليًا لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وإضافة إلى كونسيلو، فإن اهتمام إدارة النادي الملكي، منصب أيضًا على ظهير أيمن آخر، هو ألفارو أودريزولا، لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، والذي من المنتظر أن يعزز كتيبة الريال، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات اللاعب المغربي حكيمي، قريبً جدًا من مغادرة الفريق الملكي، الصيف المقبل، حيث ذكرت العديد من التقارير الإسبانية، أنه تلقى العديد من عروض الإعارة، أبرزها من ناديي ريال سوسيداد الإسباني، ونيوكاسل الإنجليزي.