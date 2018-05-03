برشلونة يقيس تفوقه المحلي أمام نجاح ريال مدريد الأوروبي في الكلاسيكو

سيكون نادي برشلونة بطل الدوري، وكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في حالة معنوية مرتفعة عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة قمة يوم الأحد المقبل، لكن منافسه سيكون منتشيًا بدوره بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن أحرز لقبه السابع في الدوري في عشر سنوات يوم الأحد الماضي، سيكون الدافع الوحيد أمام برشلونة هو إنهاء الدوري دون خسارة.

وفي المقابل يطمح ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى انتزاع المركز الثاني من جاره أتلتيكو مدريد الذي يتفوق عليه بأربع نقاط، لكنه خاض مباراة أكثر من ريال.

وستشهد مباراة الأحد أجواء متوترة داخل الملعب في ظل التنافس المستمر بين الفريقين.

ويتطلع برشلونة لتأكيد تفوقه المحلي على ريال مدريد، وزيادة فارق النقاط معه إلى 18 نقطة، وهو ما سيكون أكبر فارق للنادي الكتالوني عن غريمه على الإطلاق.

ويستطيع فريق المدرب زين الدين زيدان الثأر لهزيمته المذلة 3-صفر على ملعبه في ديسمبر/ كانون الأول عن طريق وضع حد لمسيرة برشلونة القياسية الخالية من الهزائم في 42 مباراة بالدوري.

وأغضب زيدان جماهير برشلونة بالفعل بعدما قال إن فريقه لن يقف في ممر شرفي للبطل الجديد قبل انطلاق مباراتهما على استاد نو كامب، وهي تحية قام بها الفريق الكتالوني في 2008 عندما أحرز مدريد باللقب.

كما تعد مباراة الأحد الأولى بين الفريقين التي تُقام بعد حسم اللقب منذ 2008.

ومر ريال مدريد بموسم سيئ في الدوري، وقد يحتل المركز الثالث لأول مرة في أربع سنوات، لكن متاعبه المحلية لم تمنعه من بلوغ نهائي دوري الأبطال بالفوز 4-3 على بايرن ميونخ في النتيجة الإجمالية لمواجهتهما في الدور قبل النهائي.

وعلى النقيض، ودَّع برشلونة البطولة الأوروبية بالخسارة أمام روما في دور الثمانية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي في كييف يوم 26 مايو، حيث سيسعى إلى تمديد رقمه القياسي إلى 13 لقبًا في البطولة. ويتطلّع أيضًا إلى أن يصبح أول فريق منذ بايرن ميونيخ العام 1976 ينال اللقب ثلاث مرات متتالية.

ويعتقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أن تتويج فريقه باللقب الأوروبي يمكن أن يتفوق على إنجازات برشلونة المحلية.

وقال راموس:”برشلونة قدم موسمًا رائعًا، ونال لقبين محليين مستحقين، لكن الفوز بدوري الأبطال يعادل، أو حتى يتفوق على ذلك”.

وأكد أيضًا أنه يتفق مع مدربه زيدان على عدم إقامة ممر شرفي لمنافسه.

وأضاف:”ما قاله زيدان صحيح، وهناك الكثير من الجلبة حول هذا الأمر، وبرشلونة أحرز اللقب الذي أراده، لكن لن يكون هناك أي ممر شرفي، وانتهى الأمر”.