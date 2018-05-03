فاران ينظم لقائمة غيابات مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد، سيغيب عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب مشاكل عضلية عانى منها في نهاية لقاء بايرن ميونخ الثلاثاء برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لن يغامر بإشراك أي لاعب يعاني من مشاكل صحية في الكلاسيكو الذي فقد الكثير من قيمته بعد حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني الأحد الماضي بالفوز على ديبورتيفو لاكورنيا.

وتدرب إيسكو فترة مع المجموعة، ثم تدرّب بمفرده، كما تدرب داني كارفخال وحيدًا، وهما معًا لن يكونا ضمن لائحة الفريق في الكلاسيكو.

ويفضل زيدان التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع ريال مدريد بليفربول يوم 26 من الشهر الحالي في كييف، ولذلك سيريح الكثير من لاعبيه الأساسيين المرهقين فيما تبقى من لقاءات الموسم في الليغا.

وحسم ريال مدريد تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال الدوري الإسباني بغض النظر عن نتيجة نهائي هذا الموسم أمام ليفربول.