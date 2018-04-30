نادي برشلونة يصحح خطأه مع ديولوفو وماسكيرانو وتوران

تدارك برشلونة بطل الدوري الإسباني خطأه السابق بتجاهل أسماء لاعبيه السابقين في قمصان الاحتفال بلقب اليغا خاصة جيرارد ديولوفو الذي انتقل إلى واتفورد الإنجليزي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ونشر اللاعب تغريدة احتج خلالها على سقوط اسمه من قبل إدارة برشلونة ضمن اللاعبين المتوجين بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي.

وأصدر برشلونة قميصًا ضم 23 لاعبًا للاحتفال بتتويجه بلقبه رقم 25 في مسيرته والسابع في المواسم العشرة الأخيرة، لكنه لم يذكر لاعبين شاركوا هذا الموسم أيضًا في التتويج باللقب خاصة خافيير ماسكيرانو وأردا توران.

لكن النادي صحح هذا الخطأ وأصدر 3 قمصان للاعبين الثلاثة خلال الاحتفال في المدينة باللقب عبر حافلة مكشوفة تجوب برشلونة.

حسم برشلونة اللقب بالفوز 4/2 على ملعب ديبورتيفو لاكورونيا الذي ودع المسابقة رسميًا بهذه الخسارة رغم أن النادي الكتالوني كان يكفيه التعادل للفوز باللقب للمرة 25 لكنه حقق فوزًا مريحًا رغم تخليه عن تقدمه بهدفين دون مقابل بفضل ثلاثية من الأهداف حملت توقيع نجمه الأول ليونيل ميسي.