ماذا قالت صحف إسبانيا عن نادي برشلونة “البطل” وهدافه ميسي؟

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، بنادي برشلونة وبهدافه الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي، بعد أن حسم الفريق الكتالوني لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا، أمس الأحد.

وكان برشلونة يكفيه التعادل للفوز باللقب للمرة 25، لكنه حقق فوزًا مريحًا رغم تخليه عن تقدمه بهدفين دون مقابل، بفضل ثلاثية من الأهداف حملت توقيع ميسي.

وقالت صحيفة “ماركا” في صدر صفحتها الأولى إلى جانب صورة لميسي “الدوري لكم”.

وأضافت الصحيفة اليومية: “فريق المدرب إرنستو فالفيردي أكد هيمنته، التي لا تقبل أي شك على البطولة التي سيطر عليها من البداية وحتى النهاية.

“لا جدال مطلقًا في تفوق برشلونة. وهذا اللقب يمثل الصلابة التي نقلها بالبيردي إلى الفريق.. مهمته لم تكن سهلة في عامه الأول مع الفريق، وخاصة في ظل رحيل نيمار وفوز ريال مديد بكأس السوبر الاسبانية، وعدم وصول تعزيزات جديدة للفريق في الصيف كما كان متوقعًا”.

وبهذه النتيجة التي أكدت هبوط ديبورتيفو إلى دوري الدرجة الثانية، يكون برشلونة قد جمع بين لقبي الثنائية المحلية.. الدوري والكأس.

وأكد ميسي، أن فريقه حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، قائلًا: “كنا أفضل كثيرًا من الجميع.. نجحنا في مهمة صعبة للغاية”.

وقالت صحيفة “سبورت” الصادرة في برشلونة: “لا شيء أفضل من الثنائية”.

وبهذا التتويج يكون لاعب الوسط أندريس إنيستا قد فاز بلقب الدوري الإسباني تسع مرات قبل انتقاله من النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

وقال إنيستا عن هذه الإنجازات: “الفوز بهذا اللقب يأتي مكافأة لنا على الحفاظ على تفوقنا من البداية وحتى النهاية”.