ميسي: برشلونة يجب أن يعتز بهذا اللقب الاستثنائي للدوري الإسباني

قال ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، إن فريقه فرض تفوقه على كافة المنافسين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال الفوز 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا ليحسم ناديه اللقب للمرة 25 في تاريخه، يوم الأحد، وقبل آخر أربع جولات.

وفرّط برشلونة في تقدمه بهدفين أمام ديبورتيفو لكن ميسي، الذي أحرز الهدف الثاني، سجل مجددًا في الدقيقة 82 قبل أن يستكمل بعدها الثلاثية.

وقال الهداف الأرجنتيني لمحطة النادي التلفزيونية: “أنا سعيد جدًا ونشعر بسعادة كبيرة بعد إحراز لقب الدوري. نحن ندرك مدى صعوبة الفوز بلقب الدوري لذا يجب أن نعتز بهذا اللقب ونحتفل بالتتويج مع كافة مشجعينا”.

ولدى فريق المدرب إرنستو فالفيردي 86 نقطة من 34 مباراة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب الذي خاض 35 مباراة و15 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني وطالب زملاءه بالحفاظ على سجل الفريق خاليًا من الهزيمة في المسابقة هذا الموسم رغم أنه لا يزال يتذكر النقطة السلبية الوحيدة في الموسم عندما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد الخسارة 3-صفر أمام روما الإيطالي في لقاء الإياب.

وشددل ميسي: “تفوقنا على كافة المنافسين ولم نخسر أي مباراة. خسرنا مرة واحدة فقط في الكأس (أمام إسبانيول) وفي روما عندما حققنا نتيجة غير متوقعة على الإطلاق”.

7heChamp10ns reaction: Leo Messi ???? Leo Messi ???????????? #7heChamp10ns Posted by FC Barcelona on Sunday, April 29, 2018

وأضاف: “يستحق الفريق الكثير من الإشادة عندما يحرز لقب الدوري، ومن الصعب جدًا أن نفعل ذلك دون التعرض لأي هزيمة”.

وتابع: “هذا فوز استثنائي بلقب الدوري لأننا لم نخسر أي مباراة. تعرضنا لبعض اللحظات الصعبة وتغلبنا عليها دون التعرض للخسارة وهذا أمر مذهل”.

وأشاد جوردي ألبا، لاعب برشلونة، بمدربه فالفيردي بعدما استعاد الفريق لقب الدوري في الموسم الأول تحت قيادة هذا المدرب ورد على الانتقادات التي طالت الفريق عقب الخسارة الثقيلة أمام روما.

وقال ألبا للصحفيين: “الهزيمة أمام روما أحزنتنا كثيرًا لكننا قضينا موسمًا جيدًا جدًا وفزنا بالثنائية. تعرضنا للحظات صعبة في روما لكن هذا لا يجب أن يلغي ما فعلناه في الأسبوع الأخير”.