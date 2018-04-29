صراع الحذاء الذهبي.. ليونيل ميسي يتفوق على محمد صلاح‎

استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة فشل الدولي المصري محمد صلاح في التسجيل برفقة فريقه ليفربول الذي اكتفى بالتعادل السلبي أمام ستوك سيتي، لينقض على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا.

وسجل النجم الأرجنتيني هاتريك في مرمى ديبورتيفو لاكورنيا قاد بهم فريقه للفوز وتحقيق لقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى ورفع رصيده إلى 32 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني والأوروبي، يليه المصري محمد صلاح الذي أحرز 31 هدفًا.

ولم يسجل أيضًا في نهاية الأسبوع الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو والبلولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وأصبح ميسي مرشحًا بقوة للفوز بالحذاء الذهبي الخامس في مسيرته وهو رقم قياسي حيث سيتجاوز غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز باللقب 4 مرات.

وبإمكان ميسي زيادة غلته من الأهداف حيث ما زال أمام برشلونة 4 لقاءات مقابل لقاءين فقط أمام المصري محمد صلاح مع ليفربول.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أرسى قانونًا بأن الهدف في الدوريات الخمسة الكبرى بنقطتين وهم: الإسباني والإنجليزي، والإيطالي، والألماني والفرنسي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوريات الكبرى:

1 – ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 32 هدفًا بـ64 نقطة

2- محمد صلاح ( ليفربول ) :31 هدفًا بـ62 نقطة

3- شيرو إيموبيلي ( لاتسيو ) : 29 هدفًا بـ58 نقطة )

4- روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) :28 هدفًا بـ56 نقطة

5- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 27 هدفًا بـ54 نقطة