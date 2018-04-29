ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ديبورتيفو لاكورونيا وإحراز اللقب (صورة)

استعاد نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني، عقب فوزه اليوم الأحد، بنتيجة 4/2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدفين عبر فيليب كوتينيو وليونيل ميسي، ثم تعادل لوكاس بيريز وإيمري كولاك، لكن ميسي أعاد الفارق إلى هدفين بعد أن سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 86 نقطة في الصدارة ليضمن اللقب قبل 3 جولات على النهاية.

ويتقدم برشلونة بـ 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، الذي فاز 1/0 على ديبورتيفو ألافيس.

في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثالث وفي رصيده 71 نقطة لكنه لعب مباراة أقل من أتلتيكو مدريد.

ويحتل فالنسيا المركز الرابع وفي جعبته 67 نقطة.

وحقق برشلونة لقب الدوري للمرة الـ 25 في تاريخه والسادس في آخر 10 مواسم.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد، الأحد المقبل، في الكلاسيكو على ملعب كامب نو.