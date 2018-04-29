أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا.. ميسي يقود البارسا للتقدم برباعية (فيديو)

أحرز البرازيلي فيليبي كوتينيو هدفًا جميلًا لصالح نادي برشلونة في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وسدّد كوتينيو كرة مباشرة من تمريرة حريرية تلقّاها من عثمان ديمبلي، معلنًا تقدم فريقه.

وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 من متابعة “على الطائر” لعرضية لويس سواريز.

وقلص بوكاس بيريز النتيجة بإحرازه الهدف الأول لصالح لاكورونيا من انفراد بمرمى تيرشتيغن في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل التركي إيمري كولاك في الدقيقة 63.

ومع نهاية الشوط الثاني أحرز ميسي هدفين متتاليين في الدقيقتين 81 و86.

نجح الفريق الكتالوني في تصدر المسابقة مبكرًا هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الأول من الأسبوع الثاني ولا يستطيع أحد حرمانه من هذا الإنجاز الذي بدا شبه مؤكد منذ أن ألحق بغريمه ريال مدريد الهزيمة 3-صفر في الـ 23 من ديسمبر/ كانون الأول 2017 ليتقدم عليه بفارق 14 نقطة، ويوسّع الفارق مع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط.

وأنعش التعادل المفاجئ لبرشلونة أمام خيتافي وإسبانيول آمال أتلتيكو مدريد، لفترة لم تدم طويلًا، للحاق بفريق المدرب فالفيردي بعد أن تقلّص الفارق بينهما إلى خمس نقاط قبل مواجهة الفريقين في مارس/ آذار الماضي.