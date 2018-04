شاهد.. لاعبو ديبورتيفو لاكورونيا ينظمون ممرًا شرفيًا لنادي برشلونة (فيديو وصور)

نظّم لاعبو ديبورتيفو لاكورونيا ممرًا شُرفيًا للاعبي نادي برشلونة، اليوم الأحد، قبل مباراة الفريقين في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ويأتي الممر الشُّرفي من جانب لاعبي ديبورتيفو لاكورونيا بعد فوز برشلونة بلقب كأس إسبانيا السبت الماضي بفوزه الكبير بنتيجة 5/0 على إشبيلية.

وجرت العادة في إسبانيا أن يقف الفريق المنافس للبطل بعد أول مباراة يضمن من خلالها اللقب.

ومن شأن الممر الشُّرفي الذي نظمه لاعبو ديبورتيفو لاكورونيا أن يزيد الجدل قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد المقبل.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن لاعبيه لن ينظمّوا ممرًا شُرفيًا لبرشلونة حال نجاح برشلونة في التتويج باللقب قبل الكلاسيكو.

ويرى زيدان أن الممر الشُّرفي خرج عن إطاره الرياضي الشُّرفي، وأصبح إذلالًا للفريق الذي ينظمه.

ويحتاج النادي الكتالوني إلى نقطة وحيدة للتتويج باللقب.

ورفض لاعبو برشلونة تنظيم ممر شُرفي لريال مدريد في ديسمبر الماضي بعد أن أحرز ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في الإمارات، قبل الكلاسكيو، بحجة أن البطولة عالمية وليست محلية.

???? A guard of honour for the Copa champions!

???? Respect, @RCDeportivo. #FairPlay

???????? #DeporBarça pic.twitter.com/6lsLilS89E

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2018