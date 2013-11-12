دييغو كوستا يغيب عن إسبانيا

مدريد – (خاص) من نورالدين ميفراني

لن يتمكن المهاجم الإسباني / البرازيلي الأصل دييغو كوستا من لعب أول لقاء بقميص المنتخب الإسباني بعدما أعلن ناديه أتليتكو مدريد عن إصابته بتمزق عضلي في فخده الأيمن سيغيّبه عن لقاءي لاروخا الودّيين أمام غينيا الإستوائية وجنوب إفريقيا.

و قال بيان أتليتكو مدريد: "دييغو كوستا يعاني من تمزق عضلي في فخده الأيمن وهي الإصابة التي تفرض عدم تلبية دعوة مدرب المنتخب الإسباني للمشاركة أمام كل من جنوب إفريقيا وغينيا الإستوائية".

وقرّر فيسانتي ديل بوسكي دعوة مهاجم يوفنتوس الإيطالي فيرناندو لوريني الذي تألق في المدة الأخيرة واستعاد طريقه نحو المرمى حيث سجّل هدفين في مرمى ريال مدريد وهدف في مرمى نابولي.

وكان دييغو كوستا قد رفض اللعب لمنتخب البرازيل واختار منتخب إسبانيا في قضية أثارت الجدل في البرازيل، لكن الإصابة حرمته من الظهور الأول برفقة حامل اللقب العالمي والأوروبي.