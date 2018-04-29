غاميرو يقود أتلتيكو مدريد لعبور ألافيس ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

قاد الفرنسي كيفين غاميرو فريقه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، لعبور مضيفه ديبورتيفو ألافيس بعدما تغلّب عليه بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، فمع حلول الدقيقة 70 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد أضاعها فيرناندو توريس.

واستمر بعدها مسلسل إضاعة الفرص من جانب لاعبي فريق العاصمة الإسبانية إلى أن جاءت الدقيقة 78 لينجح غاميرو بتسجيل هدف الفوز، والنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 75 نقطة في الوصافة بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمّد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.