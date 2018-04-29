هل ارتبط كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بجورجينا رودريغيز؟ (صورة)

أشعلت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد عرض صورة خاصة بها ترتدي فيها خاتمًا جديدًا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية تعد هذه الصورة الأولى لصديقة أفضل لاعب في العالم خلال المواسم الثلاثة الأخيرة التي تُظهر خلالها خاتمًا ماسيًا على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وتسببت هذه الصورة بطرح بعض الأسئلة حول حقيقة علاقة اللاعب البرتغالي صاحب الـ33 عامًا بعارضة الأزياء الشابة، خاصة بعد إنجاب جورجينا للطفل آلانا مارتينا أول أبناء النجم البرتغالي من صديقته الجديدة.

وتُظهر الصورة المثيرة للجدل عارضة الأزياء وهي تتعمد إظهار خاتم بيدها وعلّقت عليها قائلة:”بجانب الشخص المفضل في حياتي”، ما تسبب بتأكيد بعض المتابعين لاقتراب إعلان ارتباط رونالدو وصديقته بشكل رسمي.

وعلّق أحد المتابعين قائلًا:”أخيرًا، بالتأكيد ارتبط رونالدو، أليس كذلك؟”، فيما علّق شخص آخر قائلًا:”رونالدو يستقر في النهاية، لقد وجد شريكة حياته، والإعلان الرسمي يبدو مسألة وقت فقط”.