رغم تألقه أمام ليغانيس.. بورخا مايورال يعلن رحيله عن ريال مدريد

كشف بورخا مايورال، لاعب نادي ريال مدريد، عن استعداده لمغادرة أسوار النادي الملكي، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأحرز مايورال هدفًا في فوز ريال مدريد (2-1)، يوم السبت على ليغانيس، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، علمًا بأنه شارك في المباراة بأكملها.

مايورال البالغ 21 عامًا، صعد للفريق الأول للريال في 2016، وبعدها تمت إعارته للعب في فولفسبورغ الألماني، وعاد بعدها الموسم الماضي مجددًا للمرينغي.

ولكنه لا يلعب بشكل مستمر، حيث شارك فقط في 22 مباراة، 881 دقيقة فقط، هذا الموسم، ونجح في إحراز 6 أهداف، وصنع 2 آخرين، وينتهي عقده مع ريال مدريد عام 2021.

وقال مايورال لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “سأضطر بالتأكيد إلى مغادرة النادي في نهاية الموسم، للبحث عن مزيد من الدقائق، أعتقد أنني بحاجة إلي ذلك، أنا شاب ويجب أن ألعب”.

وأضاف: “سعيد باللعب مرة أخرى مع ريال مدريد، ومستعد دائمًا لما يحتاجه المدرب، حتى إذا كانت مشاركتي لمدة 15 أو 10 أو 5 دقائق”.

وأتم: “من الواضح أنه في فريق كبير مثل ريال مدريد، كل اللاعبين جيدون، ويكون الأمر صعبًا جدًا على المدرب عند اختيار التشكيلة الأساسية”.