ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على ليغانيس.. وهذا ترتيب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه ليغانيس 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ35 من الدوري الإسباني، على استاد “سانتياغو برنابيو”.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وفي المقابل بقي ليغانيس بـ40 نقطة في المركز الـ16.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لريال مدريد قبل مباراة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن الجولة المقبلة في الدوري الإسباني ستكون أمام برشلونة.

تقدم غاريث بيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، وأحرز بورخا مايورال الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ45، بعدما استقبل عرضية أتت من الجانب الأيسر بلمسة سهلة أمام المرمى الخالي ليُسكن الكرة في الشباك.

وعاد ليغانيس للمباراة في الدقيقة الـ66 بعدما أحرز داركو براساناك هدف تقليص الفرق، على أثر كرة عرضية أرضية رائعة من الجانب الأيمن أرسلها نور الدين أمرابط عجز كاسيا عن التعامل معها لتصل إلى اللاعب الصربي والمرمى خالٍ.