أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. غاريث بيل ومايورال يضعان الملكي في المقدمة (فيديو)

وضع غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، فريقه في المقدمة بإحرازه الهدف الأول في شباك ضيفه ليغانيس، بالدقيقة الـ8 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدورى الإسباني لتصبح النتيجة 1/0.

ويغيب عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كل من: راموس، كريستيانو رونالدو، كارفاخال، إيسكو، ناتشو، وفاران، حيث قرر المدرب الفرنسى زين الدين زيدان إراحتهم قبل مواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء المقبل، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا.

بيل

ريال مدريد 1

ليغانيس 0

pic.twitter.com/lViMVLIKTo — WC18HD (@WC18HD) April 28, 2018

وفي الدقيقة 45 وضع بورخا مايورال الهدف الثاني للفريق الملكي بعد استقباله عرضية رائعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، وبفارق نقطيتن عن فالنسيا الرابع.