زيدان يستبعد كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة ريال مدريد وليغانيس

استبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي ستواجه ليغانيس، في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ويأتي استبعاد رونالدو بهدف منحه مزيدًا من الراحة قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

ويغيب عن ريال مدريد كذلك المدافع داني كارفاخال، وإيسكو، بعد إصابتهما في مباراة الذهاب التي فاز فيها ريال مدريد 2/1 خارج ملعبه.

وقرر زيدان أيضًا استبعاد رافائيل فاران، والقائد سيرجيو راموس.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، وكيكو كاسيا”.

الدفاع: خيسوس فاييخو، ومارسيلو، وألفارو تيخيرو، وأشرف حكيمي، وثيو هيرنانديز”.

الوسط: لوكا مودريتش، وكاسيميرو، وتوني كروس، وماركو أسينسيو، وماركوس يورينتي، وداني سيبايوس، وماتيو كوفاسيتش”.

الهجوم: غاريث بيل، وكريم بنزيما، وبورخا مايورال، ولوكاس فاسكيز